Карстовий провал на залізниці: УЗ змінила графік та маршрут ряду поїздів

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Через карстовий провал на залізничній дільниці Новоселиця — Мамалига внесено зміни до графіку та маршруту поїздів. Ситуація на пошкодженій дільниці залишається складною та потребує комплексного рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

Цитата

“Ситуація на залізничній дільниці Новоселиця — Мамалига, через яку курсував поїзд № 118/117 Чернігів — Чернівці, залишається складною та потребує комплексного рішення. Тому ухвалено рішення про те, що вищевказаний поїзд курсуватиме об’їзним шляхом — через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Кам’янець-Подільський та Дунаївці”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що з Чернівців можна виїхати поїздом № 8/7 Чернівці — Київ, до якого Укрзалізниця з 27 вересня додає більше вагонів.

Також з понеділка поїзд № 118/117 Чернівці — Чернігів продовжить курсувати за зміненим маршрутом.

Наголошується, що виїзду з Чернівців рейсом № 118/117 не буде 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

Не буде виїзду з Чернігова цим же рейсом 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

“Ларга, Кам’янець-Подільський та Дунаївці. Посадка на цих станціях здійснюватиметься на оперативно призначений поїзд № 127/128 Ларга — Чернігів за раніше придбаними квитками на поїзд № 117/118. Гречани. Тут можлива посадка як на поїзд № 117/118, так і на № 127/128”, — зазначається в повідомленні.

Проте зауважується, що для пасажирів, які відправляються з Тернополя та Заліщиків, з’явилася +1 можливість дістатися Києва, Чернігова або Чернівців, завдяки об’їзному маршруту поїзда № 118/117.

“Якщо маєте квиток на посадку, наприклад, зі станції Новоселиця, де обмежено рух через провал у земляному полотні, його можна здати і повернути кошти за квитки. Для цього слід звернутися із заявою та квитком у будь-яку касу вокзалу”, — пояснили в Укрзалізниці.

Інший варіант — дістатися станцій Ларга або Кам’янець-Подільський і сісти на оперативно призначений поїзд. Нагадаємо, тут діють раніше придбані квитки на поїзд № 117/118.

“Укрзалізниця вже залучила фахівців з карстових процесів, які аналізуватимуть придатність ділянки Новоселиця — Мамалига для подальшого руху та способи стабілізації земляного полотна”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

19 вересня стало відомо, що Поїзд № 118 Чернівці — Київ змінив маршрут з Чернівців через провал у земляному полотні.

Згодом Укрзалізниця організувала автобусне транспортне сполучення для пасажирів поїзда № 117/118 Чернігів — Чернівці — Чернігів через провалу у земельному полотні під залізничними коліями на Буковині.

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