Провал у земляному полотні: поїзд Чернівці - Київ змінив маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Поїзд №118 Чернівці — Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль через провал у земляному полотні, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
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У районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні.
За даними Укрзалізниці, відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть щонайменше 10 годин. Тому нам доведеться пускати поїзд №118 Чернівці — Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль.
"З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани. Пасажирів із цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1 годину прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118", - йдеться у повідомленні.