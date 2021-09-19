Провал в земляном полотне: поезд Черновцы - Киев изменил маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь из-за провала в земляном полотне, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне.
По данным Укрзализныци, восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10 часов. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь.
"С маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны. Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на час прибудет объездным маршрутом поезд №118", - говорится в сообщении.