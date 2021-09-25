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Карстовый провал на железной дороге: УЗ изменила график и маршрут ряда поездов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Из-за карстового провала на железнодорожном участке Новоселица — Мамалыга внесены изменения в график и маршрут поездов. Ситуация на поврежденном участке остается сложной и требует комплексного решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю.

Цитата

“Ситуация на железнодорожном участке Новоселица — Мамалыга, по которой курсировал поезд № 118/117 Чернигов — Черновцы, остается сложной и требует комплексного решения. Поэтому принято решение о том, что вышеуказанный поезд будет курсировать объездным путем — через Тернополь и Залещики. Из-за этого с маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что из Черновцов можно уехать поездом № 8/7 Черновцы — Киев, к которому Укрзализныця с 27 сентября добавляет больше вагонов.

Также с понедельника поезд № 118/117 Черновцы — Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

Отмечается, что выезда из Черновцов рейсом № 118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября.

Не будем выезда из Чернигова этим же рейсом 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

“Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы. Посадка на этих станциях будет осуществляться на оперативно предназначенный поезд № 127/128 Ларга — Чернигов по ранее приобретенным билетам на поезд № 117/118. Гречаны. Здесь возможна посадка как на поезд № 117/118, так и на № 127/128”, — отмечается в сообщении.

Однако отмечается, что для пассажиров, которые отправляются из Тернополя и Залещиков, появилась 1 возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда № 118/117.

“Если есть билет на посадку, например, со станции Новоселица, где ограничено движение из-за провала в земляном полотне, его можно сдать и вернуть деньги за билеты. Для этого следует обратиться с заявлением и билетом в любую кассу вокзала”, — пояснили в Укрзализныце.

Другой вариант — добраться станций Ларга или Каменец-Подольский и сесть на оперативно предназначенный поезд. Напомним, здесь действуют ранее приобретенные билеты на поезд № 117/118.

“Укрзализныця уже привлекла специалистов из карстовых процессов, анализировать пригодность участка Новоселица — Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна”, — говорится в сообщении.

Дополнение

19 сентября стало известно, что Поезд № 118 Черновцы — Киев изменил маршрут из Черновцов из-за провала в земляном полотне.

Впоследствии Укрзализныця организовала автобусное транспортное сообщение для пассажиров поезда № 117/118 Чернигов — Черновцы — Чернигов из-за провала в земельном полотне под железнодорожными путями на Буковине.

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