Укрзалізниця тимчасово доставляє автобусами пасажирів через провал у земляному полотні на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Укрзалізниця організувала автобусне транспортне сполучення для пасажирів поїзда № 117/118 Чернігів — Чернівці — Чернігів через провалу у земельному полотні під залізничними коліями на Буковині. Про це повідомили у пресцентрі Укрзалізниці, передає УНН.
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“Продовжуємо ліквідувати наслідки карстового провалу у земельному полотні під залізничними коліями (Чернівецька область, перегін Новоселиця — Мамалига). Наразі процес його утворення зупинився, тому приступили до активних робіт”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Залізничники вже засипали у провал 150 куб. м щебеню та близько 40 куб. м бутового каменю.
Додається, що у зв’язку з проведенням робіт Укрзалізниця доставляє пасажирів поїзда № 117/118 Чернігів — Чернівці — Чернігів автобусами на ділянці між станціями Мамалига та Чернівці.
“Автобуси відправляються з привокзальної площі та підлаштовані під графік поїзда. Посадка до автобусів — за придбаними квитками на вказаний поїзд”, — розповіли у пресцентрі.
Зазначається, що поїзд № 117/118 Чернівці — Чернігів на час боротьби з наслідками природного явища відправлятиметься зі станції Мамалига разом із довезеними автобусом пасажирами. Орієнтовний час затримки прибуття до кінцевої станції — близько 2 годин.
Нагадаємо
19 вересня стало відомо, що Поїзд № 118 Чернівці — Київ змінив маршрут з Чернівців через провал у земляному полотні.