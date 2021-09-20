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Укрзализныця временно доставляет автобусами пассажиров из-за провала в земляном полотне на Буковине

Укрзализныця временно доставляет автобусами пассажиров из-за провала в земляном полотне на Буковине

Киев  •  УНН

 • 19171 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Укрзализныця организовала автобусное транспортное сообщение для пассажиров поезда № 117/118 Чернигов - Черновцы - Чернигов из-за провала в земельном полотне под железнодорожными путями на Буковине. Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци, передает УНН.

Цитата

“Продолжаем ликвидировать последствия карстового провала в земельном полотне под железнодорожными путями (Черновицкая область, перегон Новоселица — Мамалыга). Сейчас процесс его образование остановилось, потому приступили к активным работам”, — говорится в сообщении.

Детали

Железнодорожники уже засыпали в провал 150 куб. м щебня и около 40 куб. м бутового камня.

Добавляется, что в связи с проведением работ Укрзализныця доставляет пассажиров поезда № 117/118 Чернигов — Черновцы — Чернигов автобусами на участке между станциями Мамалыга и Черновцы.

“Автобусы отправляются с привокзальной площади и подстроены под график поезда. Посадка к автобусам — по приобретенным билетам на указанный поезд”, — рассказали в пресс-центре.

Отмечается, что поезд № 117/118 Черновцы — Чернигов на время борьбы с последствиями природного явления отправляться со станции Мамалыга вместе с довезенным автобусом пассажирами. Ориентировочное время задержки прибытия до конечной станции — около 2 часов.

Напомним

19 сентября стало известно, что Поезд № 118 Черновцы — Киев изменил маршрут из Черновцов из-за провала в земляном полотне.

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