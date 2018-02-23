Карантин через загострення ситуації з ГРВІ та грипом продовжили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 лютого. УНН. У навчальних закладах Ужгорода через загострення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на ГРВІ та грип на тиждень продовжили карантин. Як повідомили УНН у прес-службі Ужгородської міської ради, вперше за епідсезон в Ужгороді зафіксували лабораторно підтверджені випадки грипу.
“За інформацією Ужгородської міськрайонної філії державної установи Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України, станом на 22 лютого 2018 року епідемічна ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Ужгороді загострилася, вперше в епідсезоні 2017-2018 років виявлені лабораторно підтверджені випадки грипу А, що свідчить про циркуляцію вірусів грипу серед ужгородців. Порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання на 15,8% рівня захворюваності на ГРВІ та грип, серед захворілих – 61,4% діти до 17 років, із них – 40,6% діти шкільного віку, на 52% зріс показник госпіталізації. Разом з тим, показник захворюваності в Ужгороді нижче на 7,7% епідемічного порогу”, – повідомляють у міськраді.
Рішення про продовження карантину із 26 лютого по 5 березня прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді.
Як повідомляв УНН, у Міжгірському районі на Закарпатті введено карантин через захворюваність на кір.