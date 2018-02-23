Карантин из-за обострения ситуации с ОРВИ и гриппом продлили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 23 февраля. УНН. В учебных заведениях Ужгорода в связи с обострением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на неделю продлили карантин. Как сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета, впервые за эпидсезон в Ужгороде зафиксировали лабораторно подтвержденные случаи гриппа.
“По информации Ужгородского горрайонного филиала государственного учреждения „Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины“, по состоянию на 22 февраля 2018 года эпидемическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде обострилась, впервые в эпидсезоне 2017-2018 годов обнаружены лабораторно подтвержденные случаи гриппа А, что свидетельствует о циркуляции вирусов гриппа среди ужгородцев. По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост на 15,8% уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, среди заболевших — 61,4% дети до 17 лет, из них — 40,6% дети школьного возраста, на 52% вырос показатель госпитализации. Вместе с тем, показатель заболеваемости в Ужгороде ниже на 7,7% эпидемического порога”, — сообщают в горсовете.
Решение о продлении карантина с 26 февраля по 5 марта приняли сегодня на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете.
Как сообщал УНН, в Межгорском районе на Закарпатье введен карантин из-за заболеваемости корью.