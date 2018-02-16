Карантин через ГРВІ оголосили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 лютого. УНН. З понеділка, 19 лютого, в Ужгороді на тиждень призупиняють навчання у школах через зростання кількості захворілих на ГРВІ. Як повідомили УНН у прес-службі Ужгородської міської ради, карантинні заходи ввели як превентивні, а захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції у місті на 31,1% нижче епідемічного порогу.
“Рішення прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді. ...Карантинні заходи ввели як превентивні, для запобігання поширенню інфекції, подолання тенденції до поступового зростання кількості захворілих, зменшенню контактів школярів, які традиційно є найбільш активним джерелом розповсюдження інфекції... Відвідуваність у школах Ужгорода протягом останніх трьох днів має тенденцію до зниження — з 18% відсутніх у середу, до 23 у четвер та 26,6% сьогодні. Проте до лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини вчора із симптомами ГРВІ звернулися лише 183 хворих усіх вікових категорій”, — повідомляють у міській раді.
Загалом в Ужгороді протягом останнього тижня зафіксовано до різних медичних закладів 810 звернень. Жодного випадку клінічно чи лабораторно підтвердженого діагнозу грипу не зареєстровано.
Як раніше повідомляв УНН, кір на Закарпатті: на карантині вже три райони області.