Карантин из-за ОРВИ объявили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 февраля. УНН. С понедельника, 19 февраля, в Ужгороде на неделю приостанавливают учебу в школах из-за роста количества заболевших ОРВИ. Как сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета, карантинные меры ввели как превентивные, а заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в городе на 31,1% ниже эпидемического порога.
"Решение приняли сегодня на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете. ... Карантинные мероприятия ввели как превентивные, для предотвращения распространения инфекции, преодоление тенденции к постепенному росту количества заболевших, уменьшению контактов школьников, которые традиционно являются наиболее активным источником распространения инфекции ... Посещаемость в школах Ужгорода в течение последних трех дней имеет тенденцию к снижению - с 18% отсутствующих в среду, до 23 в четверг и 26,6% сегодня. Однако к врачам амбулатории общей практики семейной медицины вчера с симптомами ОРВИ обратились лишь 183 больных всех возрастов", - сообщают в городском совете.
Всего в Ужгороде в течение последней недели зафиксировано в различных медицинских учреждениях 810 обращений. Ни одного случая клинически или лабораторно подтвержденного диагноза гриппа не зарегистрировано.
Как ранее сообщал УНН, корь в Закарпатье: на карантине уже три района области.