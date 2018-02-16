Карантин из-за ОРВИ объявили в Ужгороде

"Решение приняли сегодня на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете. ... Карантинные мероприятия ввели как превентивные, для предотвращения распространения инфекции, преодоление тенденции к постепенному росту количества заболевших, уменьшению контактов школьников, которые традиционно являются наиболее активным источником распространения инфекции ... Посещаемость в школах Ужгорода в течение последних трех дней имеет тенденцию к снижению - с 18% отсутствующих в среду, до 23 в четверг и 26,6% сегодня. Однако к врачам амбулатории общей практики семейной медицины вчера с симптомами ОРВИ обратились лишь 183 больных всех возрастов", - сообщают в городском совете.

Всего в Ужгороде в течение последней недели зафиксировано в различных медицинских учреждениях 810 обращений. Ни одного случая клинически или лабораторно подтвержденного диагноза гриппа не зарегистрировано.

Как ранее сообщал УНН, корь в Закарпатье: на карантине уже три района области.