Капітан збірної України з баскетболу став гравцем іспанського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Один із лідерів, капітан національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов змінив турецький на іспанський чемпіонат, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК “Бургос”.
Угода між баскетболістом та команди триватиме протягом року.
Минулий сезон Кравцов провів у складі турецького “Ескішехіру”. У середньому за матч чемпіонату Туреччини 30-річний баскетболіст набирав 8,2 очка, 3,7 підбирання, 0,6 блок-шоти. Однак на наступний сезон “Ескішехір” відмовився від участі в чемпіонаті Туреччини та Лізі чемпіонів.
Примітно, що Кравцов раніше уже виступав у чемпіонаті Іспанії — за “Сарагосу” та “Валенсію”.
Додамо, що “Бургос” минулий сезон вперше провів в еліті іспанського баскетболу. З 13 перемогами в 34 поєдинках клуб зайняв 14 місце.