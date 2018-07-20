Капітан збірної України з баскетболу став гравцем іспанського клубу

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Один із лідерів, капітан національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов змінив турецький на іспанський чемпіонат, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК “Бургос”.

Угода між баскетболістом та команди триватиме протягом року.

Минулий сезон Кравцов провів у складі турецького “Ескішехіру”. У середньому за матч чемпіонату Туреччини 30-річний баскетболіст набирав 8,2 очка, 3,7 підбирання, 0,6 блок-шоти. Однак на наступний сезон “Ескішехір” відмовився від участі в чемпіонаті Туреччини та Лізі чемпіонів.

Примітно, що Кравцов раніше уже виступав у чемпіонаті Іспанії — за “Сарагосу” та “Валенсію”.

Додамо, що “Бургос” минулий сезон вперше провів в еліті іспанського баскетболу. З 13 перемогами в 34 поєдинках клуб зайняв 14 місце.

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