Капитан сборной Украины по баскетболу стал игроком испанского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Один из лидеров, капитан национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сменил турецкий на испанский чемпионат, сообщает УНН со ссылкой на сайт БК “Бургос”.
Соглашение между баскетболистом и команды продлится в течение года.
Прошлый сезон Кравцов провел в составе турецкого “Эскишехира”. В среднем за матч чемпионата Турции 30-летний баскетболист набирал 8,2 очка, 3,7 подбора, 0,6 блок-шоты. Однако на следующий сезон “Эскишехир” отказался от участия в чемпионате Турции и Лиге чемпионов.
Примечательно, что Кравцов ранее уже выступал в чемпионате Испании — за “Сарагосу” и “Валенсию”.
Добавим, что “Бургос” прошлый сезон впервые провел в элите испанского баскетбола. С 13 победами в 34 поединках клуб занял 14 место.