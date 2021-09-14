Капітан "Шерифа": матч з "Шахтарем" стане найважливішим в Лізі чемпіонів

Цитата

Матч має стати найважливішим для молдаван. Таку думку має Кастаньєда.

“Вважаю, що для нас це найважливіший матч, так як він перший. Ми розуміємо, що стоїть на кону, усвідомлювали це і перед попередніми матчами. Дуже важливо домагатися поставлених цілей. Упевнений, майбутній новий досвід буде мати величезне значення для країни, міста, клубу. Стадіон буде сповнений, і, звичайно, буде неймовірно здорово пережити все це разом з “Шерифом”, — сказав Кастаньєда.

Доповнення

Центральний нападник Кастаньєда перейшов в “Шериф” в січні 2020 року із словацької “Сеніци”, і швидко став лідером клубу, та після призначення на пост головного тренера Юрія Вернидуба отримав капітанську пов’язку.

Довідка

“Шериф” уже не раз виступав на груповому етапі Ліги Європи УЄФА, проте в цьому сезоні домігся безпрецедентного успіху, ставши першим представником Молдови, який пробився в основну стадію Ліги чемпіонів УЄФА.