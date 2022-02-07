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Канцлер ФРН Шольц бачить прогрес у вирішенні конфлікту навколо України

Канцлер ФРН Шольц бачить прогрес у вирішенні конфлікту навколо України

Київ • УНН

 • 22267 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц помітив у конфлікті навколо України "зростаюче покращення ситуації". Про це він заявив телеканалу ARD у неділю, 6 лютого, напередодні першого візиту до США на посаді очільника уряду ФРН, пише УНН.

Деталі

За його словами, попри те, що взаємні звинувачення залишаються у центрі переговорів Росії та країн Заходу, сторонам вдалося просунутися вперед.

Можна бачити "зростаюче покращення ситуації", сказав ARD Шольц, слова якого цитують німецькі ЗМІ.

Шольц додав, що він "особисто трохи пишається" досягнутим прогресом.

Сьогодні, 7 лютого, Шольц їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ і Москву.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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