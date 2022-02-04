Шольц і Байден наступного тижня обговорять питання України, Росії та Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден обговорять російсько-український конфлікт, Китай та “Групу семи” на зустрічі у Вашингтоні наступного тижня. Про це повідомив у п’ятницю представник уряду Німеччини, пише УНН із посиланням на Reuters.
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За словами чиновника, Німеччина та США ведуть тісні консультації щодо розробки списку можливих санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну, а також тісно координуються із Францією з цього питання.
Шольц має зустрітися з Байденом у Вашингтоні у понеділок. Джерело агентства підтвердило, що канцлер через тиждень також буде з візитом у Києві та Москві.
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Повідомлялося, що канцлер ФРН Олаф Шольц 14 лютого вирушить до Києва, а на день пізніше відвідає Москву.
Напередодні Шольц заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо “кризи навколо України”.