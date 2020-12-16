Кандидату в міністри енергетики Вітренко виплатять премію у розмірі зарплат 12 тисяч лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній менеджер НАК “Нафтогаз” і головний претендент на посаду міністра енергетики Юрій Вітренко отримає 4 млн доларів премії за особливі досягнення в роботі, не чекаючи рішення суду, повідомляє УНН.
14 грудня УНН інформував про те, що Офіс Президента Володимира Зеленського скомандував терміново виплатити Вітренко 4 млн доларів премії. А вже сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що Наглядова рада схвалила відповідні виплати.
Відзначимо, що 4 млн доларів або 112 млн грн — це зарплата 12 тисяч лікарів.
При цьому, суть досягнень Вітренко в “Нафтогазі” не розкривається. За перше півріччя компанія отримала понад 11 млрд грн збитку і підняла на 35% вартість газу для населення. Вітренко ж вважає, що заслужив таку премію за виграш “Нафтогазу” над Газпромом у Стокгольмському арбітражі, і тому подав до суду на “Нафтогаз”.
Вітренко пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським і “сім’єю” Віктора Януковича.
Як зазначив народний депутат Євген Шевченко по результату спілкування з Вітренко, в Міненерго він планує вести теж антисоціальну ринкову політику.