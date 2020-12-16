Кандидату в министры энергетики Витренко выплатят премию в размере зарплат 12 тысяч врачей

14 декабря УНН информировал о том, что Офис Президента Владимира Зеленского скомандовал срочно выплатить Витренко 4 млн долларов премии. А уже сегодня, 16 декабря стало известно, что Набсовет одобрил соотвествующие выплаты.

Отметим, что 4 млн долларов или 112 млн грн — это зарплата 12 тысяч врачей.

При этом, суть достижений Витренко в “Нафтогазе” не раскрывается. За первое полугодие компания получила более 11 млрд грн убытка и подняла на 35% стоимость газа для населения. Витренко же считает, что заслужил такую премию за выигрыш “Нафтогаза” над Газпромом в Стокгольмском арбитраже, и поэтому подал в суд на “Нафтогаз”.

Витренко связывают с бизнесменом Игорем Коломойским и “семьей” Виктора Януковича.

Как отметил народный депутат Евгений Шевченко по результату общения с Витренко, в Минэнерго он планирует вести тоже антисоциальную рыночную политику.