Канада за власні гроші направить в Україну спостерігачів на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Канада у наступному році братиме участь у спостереженні за президентськими виборами в Україні. Про це у бліц-інтерв’ю УНН розповів посол Канади в Україні Роман Ващук.
Відповідаючи на запитання УНН про те, чи буде Канада брати участь у спостереженні за виборами в Україні, Ващук відповів: "Так".
"Точна форма і масштаби ще плануються, але, безумовно, буде значна присутність канадських спостерігачів", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦВК розповіли, у скільки обійдуться українцям президентські вибори
Крім того, за словами Ващука, спостерігачі будуть відправлені в Україну за кошти Канади.
Нагадаємо, минулого тижня у Канаді представники української парламентської делегації у ПА НАТО зустрілись зі співголовою групи дружби Канада-Україна, політиком Борисом Вжизневським, який очолює й канадську парламентську делегацію в Асамблеї, а також президентом Конгресу українців Канади Павлом Гродом. Українська сторона тоді запросила канадських друзів відвідати Україну наступного року для спостереження за президентськими виборами.
Як повідомляв УНН, Україна відмовилася від участі спостерігачів від СНД на майбутніх президентських виборах у 2019 році.
Зазначимо, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року.