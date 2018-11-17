Українські парламентарі запросили представників Канади до спостереження за виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українська делегація зустрілись із представниками української діаспори у місті Галіфакс, де наразі триває Парламентська асамблея НАТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Геращенко, передає УНН.
Представники української парламентської делегації у ПА НАТО, Перший віце-спікер Ірина Геращенко, народні депутати фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Фріз, Оксана Юринець та Ольга Бєлькова зустрілись зі співголовою групи дружби Канада — Україна, політиком Борисом Вжизневським, який очолює й канадську парламентську делегацію в Асамблеї, а також Президентом Українського Канадського Конгресу.
“Мені особливо приємно було зустріти великого друга України, Президента Українського Канадського Конгресу — Павла Грода. Я подякувала українській діаспорі за їх неймовірну працю по відновленню історичної пам’яті жахливої трагедії Голодомору, а також наших спільних зусиль для поширення інформації у світі про акт геноциду проти українського народу”, — йдеться у повідомленні.
Вона також зазначила, що сторони обговорили ситуацію на передовій в Україні, обмінялися думками щодо імплементованої Канадою зону вільної торгівлі.
“Канадські друзі зауважили, що групи парламентської дружби Україна-Канада можуть робити більше для посилення економічної співпраці між двома країнами. Я запросила наших канадських друзів відвідати Україну наступного року для спостереження за президентськими виборами”, — написала Геращенко.
Перший віце-спікер, зокрема, повідомила, що під час зустрічі представники України закликали Канаду посилювати санкції проти РФ у зв‘язку з проведеними нею псевдовиборами, незаконним утриманням заручників і політв‘язнів, мілітаризацією Азовського моря.
“Також закликали Канаду підтримати Україну і нашій боротьбі проти політичного проекту “Північний поток — 2”, — додала Геращенко.
Як раніше інформував УНН, українська делегація 17 листопада розпочала роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі, де окремим напрямком буде обговорення питання щодо російського використання ПВК Вагнера на сході України та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії.