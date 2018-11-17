Украинские парламентарии пригласили представителей Канады к наблюдению за выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинская делегация встретились с представителями украинской диаспоры в городе Галифакс, где сейчас идет Парламентская ассамблея НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Геращенко, передает УНН.
Представители украинской парламентской делегации в ПА НАТО, первый вице-спикер Ирина Геращенко, народные депутаты фракции Партии “Блок Петра Порошенко” Ирина Фриз, Оксана Юринец и Ольга Белькова встретились с сопредседателем группы дружбы Канада — Украина, политиком Борисом Вжизневським, который возглавляет и канадскую парламентскую делегацию в Ассамблее, а также Президентом Украинского Канадского конгресса.
“Мне особенно приятно было встретить большого друга Украины, Президента Украинского Канадского Конгресса — Павла Грода. Я поблагодарила украинскую диаспору за их невероятную работу по восстановлению исторической памяти ужасной трагедии Голодомора, а также общих усилий для распространения информации в мире об акте геноцида против украинского народа”, — говорится в сообщении.
Она также отметила, что стороны обсудили ситуацию на передовой в Украине, обменялись мнениями относительно реализованной Канадой зоне свободной торговли.
“Канадские друзья заметили, что группы парламентской дружбы Украина-Канада могут делать больше для усиления экономического сотрудничества между двумя странами. Я пригласила наших канадских друзей посетить Украину в следующем году для наблюдения за президентскими выборами”, - написала Геращенко.
Первый вице-спикер, в частности, сообщила, что во время встречи представители Украины призвали Канаду усиливать санкции против РФ в связи с проводимыми ею псевдовыборы, незаконным содержанием заложников и политзаключенных, милитаризацией Азовского моря.
“Также призвали Канаду поддержать Украину и нашей борьбе против политического проекта ”Северный поток — 2″, - добавила Геращенко.
Как ранее информировал УНН, украинская делегация 17 ноября начала работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе, где отдельным направлением будет обсуждение вопроса о российском использования ПВК Вагнера на востоке Украины и применения в связи с этим демократическими государствами механизмов противодействия.