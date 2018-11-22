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Канада за собственные деньги направит в Украину наблюдателей на выборы

Канада за собственные деньги направит в Украину наблюдателей на выборы

Киев  •  УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Канада в следующем году будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук.

Отвечая на вопрос УНН о том, будет ли Канада участвовать в наблюдении за выборами в Украине, Ващук ответил: "Да".

"Точная форма и масштабы еще планируются, но, безусловно, будет значительное присутствие канадских наблюдателей", - сказал он.

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Кроме того, по словам Ващука, наблюдатели будут отправлены в Украину за счет Канады.

На прошлой неделе в Канаде представители украинской парламентской делегации в ПА НАТО встретились с сопредседателем группы дружбы Канада-Украина, политиком Борисом Вжизневским, который возглавляет и канадскую парламентскую делегацию в Ассамблее, а также президентом Конгресса украинцев Канады Павлом Гродом. Украинская сторона тогда пригласила канадских друзей посетить Украину в следующем году для наблюдения за президентскими выборами.

Как сообщал УНН, Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах в 2019 году.

Отметим, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.

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