Канада за собственные деньги направит в Украину наблюдателей на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Канада в следующем году будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук.
Отвечая на вопрос УНН о том, будет ли Канада участвовать в наблюдении за выборами в Украине, Ващук ответил: "Да".
"Точная форма и масштабы еще планируются, но, безусловно, будет значительное присутствие канадских наблюдателей", - сказал он.
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Кроме того, по словам Ващука, наблюдатели будут отправлены в Украину за счет Канады.
На прошлой неделе в Канаде представители украинской парламентской делегации в ПА НАТО встретились с сопредседателем группы дружбы Канада-Украина, политиком Борисом Вжизневским, который возглавляет и канадскую парламентскую делегацию в Ассамблее, а также президентом Конгресса украинцев Канады Павлом Гродом. Украинская сторона тогда пригласила канадских друзей посетить Украину в следующем году для наблюдения за президентскими выборами.
Как сообщал УНН, Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах в 2019 году.
Отметим, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.