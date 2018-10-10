У СНД заявили, що Україна відмовилася від їхніх спостерігачів на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна відмовилася від участі спостерігачів від СНД на майбутніх президентських виборах у 2019 році. Про це повідомив у середу очільник виконкому СНД Сергій Лебедєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми отримали офіційне повідомлення від відповідних структур України про те, що Україна відмовляється від участі у нашому спостереженні за виборами, тому навряд чи ми поїдемо туди", - сказав він.
Нагадаємо, Україна закрила у серпні своє представництво при статутних органах СНД.
Як повідомляв УНН, 19 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ про відкликання усіх українських представників із статутних органів СНД.
Також Президент заявив, що Україна вийде з усіх договорів в рамках СНД, які не відповідають національним інтересам.