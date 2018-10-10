У СНД заявили, що Україна відмовилася від їхніх спостерігачів на президентських виборах

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна відмовилася від участі спостерігачів від СНД на майбутніх президентських виборах у 2019 році. Про це повідомив у середу очільник виконкому СНД Сергій Лебедєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.