В СНГ заявили, что Украина отказался от их наблюдателей на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах в 2019 году. Об этом сообщил в среду глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда", - сказал он.
Напомним, Украина закрыла в августе свое представительство при уставных органах СНГ.
Как сообщал УНН, 19 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех украинских представителей из уставных органов СНГ.
Также Президент заявил, что Украина выйдет из всех договоров в рамках СНГ, не соответствующих национальным интересам.