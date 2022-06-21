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Канада інвестуватиме у модернізацію ППО через загрози з боку росії

Канада інвестуватиме у модернізацію ППО через загрози з боку росії

Київ • УНН

 • 99434 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Канада оголосила про великі інвестиції в модернізацію Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), спільної американо-канадської оборонної організації, призначеної для виявлення загроз безпеці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Міністр оборони Аніта Ананд згадала про зростання загроз з боку росії та нові технології, оголосивши 20 червня про план модернізації на суму 4,9 млрд канадських доларів (3,8 млрд доларів).

Кошти будуть розподілені протягом наступних шести років і спрямовані на модернізацію застарілої системи попередження про загрози часів Холодної війни — від Аляски до північного Квебеку, чиї станції радіолокації не здатні реагувати на сучасні ракетні загрози.

Гроші підуть на наземні і супутникові радари, здатні виявляти бомбардувальники, що наближаються, або ракети на горизонті. Також кошти виділять на мережу сенсорів, здатних відстежувати арктичний простір та морські підходи до континенту.

Цитата

“Нові витрати є найзначнішою модернізацією NORAD Канадою майже за чотири десятиліття. Це гарантуватиме, що ми зможемо реагувати на загрози, які швидко змінюються”, — сказала Ананд на пресконференції на найбільшій авіабазі Канади в Трентоні, Онтаріо.

Ананд назвала вторгнення росії в Україну однією з причин, через яку зараз вирішено вкладати такі інвестиції в оборону Канади.

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