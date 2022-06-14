Канада прекращает действие вакцины против COVID для внутренних путешествий - CBC News
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Правительство Канады во вторник объявит о прекращении действия мандатов по вакцинации против COVID-19 для внутренних путешествий на самолетах и поездах, а также для выезда за границу, сообщает CBC News со ссылкой на неизвестные источники, которые знакомы с этим вопросом. Об этом информирует УНН.
Подробности
Федеральное правительство намерено сегодня объявить о прекращении действия мандатов по вакцине от COVID-19 для внутренних путешествий в самолетах и поездах, а также для выезда за границу.
Власти могут восстановить требование вакцины, если появится новый вариант вируса.
Полномочия по вакцинации для путешествий действуют с 30 октября 2021 года. Поскольку мандат распространялся, у путешественников был месячный льготный период, когда вместо этого они могли предоставить доказательства отрицательного теста на COVID-19.
Правительство испытало давление со стороны оппозиционных партий, а также отраслевых организаций, чтобы смягчить некоторые меры здравоохранения в ответ на задержки и длинные очереди в аэропортах.
На прошлой неделе страна приостановила произвольное тестирование на COVID во всех своих аэропортах до конца июня, чтобы облегчить долгое время ожидания, с которым сталкиваются путешественники.
Напомним
Сотрудники Управления по контролю за продуктами и лекарствами США заявили, что вакцины против COVID-19 Pfizer эффективны и безопасны для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.