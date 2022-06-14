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Канада припиняє дію вакцини проти COVID для внутрішніх подорожей - CBC News

Канада припиняє дію вакцини проти COVID для внутрішніх подорожей - CBC News

Київ • УНН

 • 194289 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Уряд Канади у вівторок оголосить про припинення дії мандатів щодо вакцинації проти COVID-19 для внутрішніх подорожей на літаках і поїздах, а також для виїзду за кордон, повідомляє CBC News з посиланням на невідомі джерела, які знайомі з цим питанням. Про це інформує УНН.

Деталі

Федеральний уряд збирається сьогодні оголосити про припинення дії мандатів щодо вакцини від COVID-19 для внутрішніх подорожей у літаках і поїздах, а також для виїзду за кордон.

Уряд може відновити вимогу щодо вакцини, якщо з'явиться новий варіант вірусу.

Повноваження щодо вакцинації для подорожей діють з 30 жовтня 2021 року. Оскільки мандат поширювався, мандрівники мали місячний пільговий період, коли замість цього вони могли надати докази негативного тесту на COVID-19.

Уряд зазнав тиску з боку опозиційних партій, а також галузевих організацій , щоб пом'якшити деякі заходи охорони здоров'я у відповідь на затримки та довгі черги в аеропортах .

Минулого тижня країна призупинила довільне тестування на COVID у всіх своїх аеропортах до кінця червня, щоб полегшити довгий час очікування, з яким стикаються мандрівники.

Нагадаємо

Співробітники Управління з контролю за продуктами і ліками США заявили, що вакцини проти COVID-19 Pfizer є ефективними та безпечними для використання у дітей у віці від 6 місяців до 4 років.

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