Канада припиняє дію вакцини проти COVID для внутрішніх подорожей - CBC News

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Федеральний уряд збирається сьогодні оголосити про припинення дії мандатів щодо вакцини від COVID-19 для внутрішніх подорожей у літаках і поїздах, а також для виїзду за кордон.

Уряд може відновити вимогу щодо вакцини, якщо з'явиться новий варіант вірусу.

Повноваження щодо вакцинації для подорожей діють з 30 жовтня 2021 року. Оскільки мандат поширювався, мандрівники мали місячний пільговий період, коли замість цього вони могли надати докази негативного тесту на COVID-19.

Уряд зазнав тиску з боку опозиційних партій, а також галузевих організацій , щоб пом'якшити деякі заходи охорони здоров'я у відповідь на затримки та довгі черги в аеропортах .

Минулого тижня країна призупинила довільне тестування на COVID у всіх своїх аеропортах до кінця червня, щоб полегшити довгий час очікування, з яким стикаються мандрівники.

Нагадаємо

Співробітники Управління з контролю за продуктами і ліками США заявили, що вакцини проти COVID-19 Pfizer є ефективними та безпечними для використання у дітей у віці від 6 місяців до 4 років.