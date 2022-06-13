Вакцини Pfizer безпечні та ефективні для маленьких дітей, - FDA

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Рецензенти FDA заявили в брифінгу, опублікованому в неділю ввечері, що їхня оцінка не виявила жодних нових проблем безпеки, пов’язаних із застосуванням вакцини у маленьких дітей.

Аналіз FDA даних із випробування Pfizer був опублікований напередодні зустрічі її зовнішніх радників 15 червня.

Щеплення від COVID-19 дітям віком до 6 років поки не схвалені в більшості частин світу. Залишається незрозумілим, скільки батьків будуть вакцинувати своїх дітей, оскільки попит на дітей віком від 5 до 11 років низький.

Адміністрація президента США Джо Байдена очікує, що вакцинація маленьких дітей розпочнеться вже 21 червня, якщо FDA та Центри контролю та профілактики захворювань схвалять вакцини.

Нагадаємо

Вакцину Moderna у США можуть схвалити для дітей з 6 місяців.