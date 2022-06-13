Вакцини Pfizer безпечні та ефективні для маленьких дітей, - FDA
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Співробітники Управління з контролю за продуктами і ліками США заявили, що вакцини проти COVID-19 Pfizer-BioNTech (PFE.N) є ефективними та безпечними для використання у дітей у віці від 6 місяців до 4 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Рецензенти FDA заявили в брифінгу, опублікованому в неділю ввечері, що їхня оцінка не виявила жодних нових проблем безпеки, пов’язаних із застосуванням вакцини у маленьких дітей.
Аналіз FDA даних із випробування Pfizer був опублікований напередодні зустрічі її зовнішніх радників 15 червня.
Щеплення від COVID-19 дітям віком до 6 років поки не схвалені в більшості частин світу. Залишається незрозумілим, скільки батьків будуть вакцинувати своїх дітей, оскільки попит на дітей віком від 5 до 11 років низький.
Адміністрація президента США Джо Байдена очікує, що вакцинація маленьких дітей розпочнеться вже 21 червня, якщо FDA та Центри контролю та профілактики захворювань схвалять вакцини.
Нагадаємо
Вакцину Moderna у США можуть схвалити для дітей з 6 місяців.