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Вакцины Pfizer безопасны и эффективны для маленьких детей, - FDA

Вакцины Pfizer безопасны и эффективны для маленьких детей, - FDA

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Сотрудники Управления по контролю за продуктами и лекарствами США заявили, что вакцины против COVID-19 Pfizer-BioNTech (PFE.N) есть эффективны и безопасны для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Рецензенты FDA заявили в брифинге, опубликованном в воскресенье вечером, что их оценка не выявила никаких новых проблем безопасности, связанных с применением вакцины у маленьких детей.

Анализ FDA данных по испытанию Pfizer был опубликован в преддверии встречи ее внешних советников 15 июня.

Прививки от COVID-19 детям до 6 лет пока не одобрены в большинстве частей света. Остается непонятным, сколько родителей будут вакцинировать своим детям, поскольку спрос на детей от 5 до 11 лет низкий.

Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что вакцинация маленьких детей начнется уже 21 июня, если FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрят вакцины.

Напомним

Вакцина Moderna в США может быть одобрена для детей с 6 месяцев.

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