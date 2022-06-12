Вакцину Moderna у США можуть схвалити для дітей з 6 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У США вакцину Moderna від коронавірусу можуть схвалити для дітей з 6 місяців. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
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Вакцина Moderna здається безпечною і ефективною для використання у дітей у віці від 6 місяців до 17 років, повідомило управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
У брифінгових документах FDA зазначається, що вакцина викликала у дітей імунну відповідь, аналогічну тому, який спостерігався у дорослих в попередніх випробуваннях.
“Наявні дані підтверджують ефективність вакцини Moderna COVID-19 у профілактиці симптоматичного COVID-19 у педіатричних вікових групах від 6 місяців до 17 років”, — наголосили експерти FDA.
Як наголошується, вакцина Moderna в цілому має той же профіль побічних ефектів у дітей, що і у дорослих, хоча у дітей молодшого віку частіше виникає лихоманка.
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