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COVID-19: Moderna отримала повне схвалення у США

COVID-19: Moderna отримала повне схвалення у США

Київ • УНН

 • 21886 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В компанії Moderna повідомили, що органи охорони здоров’я США надали повний дозвіл на використання її вакцини від COVID-19 Spikevax. Про це зазначається на сайті компанії, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що схвалення Управлінням з контролю за продуктами та ліками (FDA) відбувалося на основі вивчення комплексного пакета документів, що включають дані про ефективність та безпеку медзасобу приблизно через шість місяців після отримання другої дози.

Відомо, що екстрене застосування засобу в США було схвалене понад рік тому.

Доповнення 

Moderna вже отримала схвалення регуляторів у більш ніж 70 країнах.

Нагадаємо 

Moderna розпочала випробування вакцини проти ВІЛ.

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