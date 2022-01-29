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Moderna розпочала випробування вакцини проти ВІЛ

Moderna розпочала випробування вакцини проти ВІЛ

Київ • УНН

 • 27546 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ на основі мРНК. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

У дослідженнях візьме участь 56 здорових добровольців. Упродовж шести місяців після введення вакцини медики спостерігатимуть за їхнім станом та оцінюватимуть імунну відповідь.

Випробування планують завершити у травні 2023 року, але попередні результати можуть з'явитися раніше.

Додамо

За словами вчених, раніше експериментальні вакцини проти ВІЛ демонстрували погані результати. Найвищу ефективність (30%) мала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проводили в Таїланді.

У новому препараті Moderna мРНК кодує імуноген eOD-GT8 60mer, на який виробляються антитіла проти однієї з ділянок білка Env ВІЛ. За допомогою цієї ділянки вірус зв'язується з глікопротеїном CD4 лімфоцитів. У компанії стверджують, що такі антитіла мають широкий спектр дії, тобто мають працювати проти більшості штамів ВІЛ. Це може допомогти подолати проблему частих мутацій вірусу.

Нагадаємо

Компанія Moderna розпочала клінічні випробування бустерної дози вакцини, призначеної для боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон".

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