Moderna розпочала випробування COVID-вакцини проти "Омікрону"

Деталі

Як повідомили в компанії, незважаючи на те, що третя доза її звичайної вакцини гарантує високий рівень захисту проти коронавірусу, він слабшає через пів року після щеплення.

Вакцину випробовуватимуть на 300 повнолітніх добровольцях.

Нагадаємо

Президент компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що вакцина проти штаму коронавірусу "Омікрон" може бути готовою вже у березні 2022 року.

Контекст

25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.