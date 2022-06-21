Канада будет инвестировать в модернизацию ПВО из-за угроз со стороны россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Канада объявила о крупных инвестициях в модернизацию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), совместной американо-канадской оборонной организации, предназначенной для выявления угроз безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Подробности
Министр обороны Анита Ананд упомянула о росте угроз со стороны россии и новых технологиях, объявив 20 июня о плане модернизации на сумму 4,9 млрд канадских долларов (3,8 млрд долларов).
Средства будут распределены в течение следующих шести лет и направлены на модернизацию устаревшей системы предупреждения об угрозах времен Холодной войны — от Аляски до северного Квебека, чьи радиолокационные станции не способны реагировать на современные ракетные угрозы.
Деньги пойдут на наземные и спутниковые радары, способные обнаруживать приближающиеся бомбардировщики или ракеты на горизонте. Также средства будут выделены на сеть сенсоров, способных отслеживать арктическое пространство и морские подходы к континенту.
Цитата
“Новые расходы являются самой значительной модернизацией NORAD Канадой почти за четыре десятилетия. Это будет гарантировать, что мы сможем реагировать на быстро меняющиеся угрозы”, — сказала Ананд на пресс-конференции на крупнейшей авиабазе Канады в Трентоне, Онтарио.
Ананд назвала вторжение россии в Украину одной из причин, по которой сейчас решено вкладывать такие инвестиции в оборону Канады.
Напомним
На вооружении украинской армии есть обновленная версия гаубиц М777: эксперт рассказал, в чем ее преимущество.