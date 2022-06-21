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Канада будет инвестировать в модернизацию ПВО из-за угроз со стороны россии

Канада будет инвестировать в модернизацию ПВО из-за угроз со стороны россии

Киев • УНН

 • 99433 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Канада объявила о крупных инвестициях в модернизацию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), совместной американо-канадской оборонной организации, предназначенной для выявления угроз безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Подробности

Министр обороны Анита Ананд упомянула о росте угроз со стороны россии и новых технологиях, объявив 20 июня о плане модернизации на сумму 4,9 млрд канадских долларов (3,8 млрд долларов).

Средства будут распределены в течение следующих шести лет и направлены на модернизацию устаревшей системы предупреждения об угрозах времен Холодной войны — от Аляски до северного Квебека, чьи радиолокационные станции не способны реагировать на современные ракетные угрозы.

Деньги пойдут на наземные и спутниковые радары, способные обнаруживать приближающиеся бомбардировщики или ракеты на горизонте. Также средства будут выделены на сеть сенсоров, способных отслеживать арктическое пространство и морские подходы к континенту.

Цитата

“Новые расходы являются самой значительной модернизацией NORAD Канадой почти за четыре десятилетия. Это будет гарантировать, что мы сможем реагировать на быстро меняющиеся угрозы”, — сказала Ананд на пресс-конференции на крупнейшей авиабазе Канады в Трентоне, Онтарио.

Ананд назвала вторжение россии в Украину одной из причин, по которой сейчас решено вкладывать такие инвестиции в оборону Канады.

Напомним

На вооружении украинской армии есть обновленная версия гаубиц М777: эксперт рассказал, в чем ее преимущество.

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