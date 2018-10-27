Камери спостереження римського метро показали, що причиною НП на ескалаторі були не фани

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відеозаписи аварії на ескалаторі в римському метро, при якій 23 жовтня постраждали понад 20 людей, не підтверджують версію про те, що вболівальники ЦСКА стрибали на сходах, повідомляє газета Corriere della Sera, інформує УНН.

Про те, що фанати могли спровокувати аварію своєю поведінкою, раніше писали італійські ЗМІ, які посилаються на очевидців. Про можливу провину уболівальників також говорили голова міністерства внутрішніх справ Італії, лідер націоналістичної партії “Ліга” Маттео Сальвіні і мер Рима Вірджинія Раджі.

Організації уболівальників ЦСКА з самого початку заперечували, що причиною аварії могли стати дії фанатів. Зокрема, вони опублікували декілька роликів, на яких видно, що люди просто стоять на ескалаторі, який прискорюється.

Вболівальники ЦСКА готуються подати в суд на владу Риму і вимагають вибачень від Сальвіні, який поклав провину за аварію на “десяток п’яних псевдофанатів”. “Кожен день публікуються всі нові відео, які доводять, що вболівальники ЦСКА не стрибали. Але чи є честь і гідність (у чому ми сумніваємося) вибачитися за сказані слова у міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні?”, — написали в групі Facebook CSKA Fans Against Racism.

Як повідомляє Corriere della Sera, головною версією аварії є технічна несправність — можливо, відмовила аварійна система, яка повинна була зупинити ескалатор. У жовтні на ескалаторі провели невеликі ремонтні роботи, а систему безпеки перевіряли регулярно. Після аварії компанія Atac, яка обслуговує транспорт в Римі, почала внутрішнє розслідування.

За даними на 26 жовтня в лікарнях Рима залишаються троє постраждалих уболівальників ЦСКА.

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