Камеры наблюдения римского метро показали, что причиной ЧП на эскалаторе были не фаны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Видеозаписи аварии на эскалаторе в римском метро, при которой 23 октября пострадали более 20 человек, не подтверждают версию о том, что болельщики ЦСКА прыгали на лестнице, сообщает газета Corriere della Sera, передает УНН.
О том, что фанаты могли спровоцировать аварию своим поведением, ранее писали итальянские СМИ, ссылавшиеся на очевидцев. О возможной вине болельщиков также говорили глава министерства внутренних дел Италии, лидер националистической партии “Лига” Маттео Сальвини и мэр Рима Вирджиния Раджи.
Организации болельщиков ЦСКА с самого начала отрицали, что причиной аварии могли стать действия фанатов. В частности, они опубликовали несколько роликов, на которых видно, что люди просто стоят на ускоряющемся эскалаторе.
Болельщики ЦСКА готовятся подать в суд на власти Рима и требуют извинений от Сальвини, который возложил вину за аварию на “десяток пьяных псевдофанатов”. “Каждый день публикуются все новые видео, доказывающие, что болельщики ЦСКА не прыгали. Но есть ли честь и достоинство (в чем мы сомневаемся) извиниться за сказанные слова у министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини?”, — написали в группе Facebook CSKA Fans Against Racism.
Как сообщает Corriere della Sera, главной версией аварии является техническая неисправность — возможно, отказала аварийная система, которая должна была остановить эскалатор. В октябре на эскалаторе провели небольшие ремонтные работы, а систему безопасности проверяли регулярно. После аварии компания Atac, обслуживающая транспорт в Риме, начала внутреннее расследование.
По данным на 26 октября в больницах Рима остаются трое пострадавших болельщиков ЦСКА.