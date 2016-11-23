Камера ОБСЄ у Авдіївці зафіксувала три вибухи невизначеного походження

“21 листопада цією камерою було також зафіксовано два вибухи невизначеного походження за 3–5 км на південний схід і чотири снаряди невизначеного походження за 4–8 км на південний схід, що пролітали з північного сходу на південний схід”, — йдеться у звіті.

Як повідомялв УНН, місія ОБСЄ констатувала зменшення порушень "режиму тиші" на Донеччині.