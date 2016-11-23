Камера ОБСЕ в Авдеевке зафиксировала три взрыва неопределенного происхождения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Камера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в г. Авдеевка зафиксировала три взрыва и четыре снаряда неопределенного происхождения. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"21 ноября этой камерой было также зафиксировано два взрыва неопределенного происхождения в 3-5 км к юго-востоку и четыре снаряда неопределенного происхождения в 4-8 км к юго-востоку, что пролетали с северо-востока на юго-восток", - говорится в отчете.
Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ констатировала уменьшение нарушений "режима тишины" в Донецкой области.