Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Перша “ракетка” України Ангеліна Калініна виграла другий матч поспіль на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, передає УНН.
Деталі
Посіяна під 2-м номером Калініна за вихід до чвертьфіналу змагань переграла американку Софію Кенін — 6:4, 6:4. На корті тенісистки провели 1,5 години. Путівку до 1/2 фіналу Калініна розіграє з Кларою Таусон з Данії, яка взяла гору над 6-м номером “посіву” росіянкою Анною Блінковою — 7:5, 6:3.
Доповнення
Хардовий турнір в Анже пройде до 11 грудня.