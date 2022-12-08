Калинина пробилась в четвертьфинал турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина выиграла второй матч подряд на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, передает УНН.
Детали
Посеянная под 2-м номером Калинина за выход в четвертьфинал соревнований обыграла американку Софию Кенин — 6:4, 6:4. На корте теннисистки провели 1,5 часа. Путевку в 1/2 финала Калинина разыграет с Кларой Таусон из Дании, которая взяла верх над 6-м номером “посева” россиянкой Анной Блинковой — 7:5 , 6:3.
Дополнение
Хардовый турнир в Анже пройдет до 11 декабря.