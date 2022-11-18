"Кадировці" беруть під контроль окуповану частину Донбасу - Спротив

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Як повідомляє Центр національного спротиву, "кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей". "Цьому сприяє велика кількість кадировців, переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності", - вказали у ЦНС.

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Як повідомляється, у Луганськ був призначений "лояльний до кадирова прокурор глєб міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів". "Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на “військово-патріотичне виховання” 200 важких підлітків. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами кадирова, з ними проводитиметься “профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання”, - зазначили у ЦНС.

У Донецьку, за даними Спротиву, при цьому "майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед кадировим". "Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні ахмет дудаєв, депутат парламенту Чечні джамалай закрієв та радник кадирова умар даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченска співачка еліна муртазова", - йдеться у повідомленні.

"Грабують кадировці, а відшкодовувати збитки Україні та платити репарації доведеться всій рф", - наголосили у ЦНС.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що засновник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин та глава чечні рамзан кадиров залишаються самостійними фігурами через залежність російського диктатора володимира путіна від їх сил у війні проти України.