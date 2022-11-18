"Кадыровцы" берут под контроль оккупированную часть Донбасса - Сопротивление

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Центр национального сопротивления сообщает, что глава чечни рамзан кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях востока, пишет УНН.

Цитата

Как сообщает Центр национального сопротивления, "кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". "Этому способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности", - указали в ЦНС.

Детали

Как сообщается, в Луганск был назначен "лояльный к кадырову прокурор глеб михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров". "Его задачей будет, помимо репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на “военно-патриотическое воспитание” 200 трудных подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе «Подростки россии». По словам кадырова, с ними будет проводиться “профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания”, - отметили в ЦНС.

В Донецке, по данным Сопротивления, при этом "почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед кадыровым". "В частности на неделе в Донецк приезжали так называемый министр информации Чечни ахмет дудаев, депутат парламента Чечни джамалай закроев и советник кадырова умар даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица элина муртазова", - говорится в сообщении.

"Грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей рф", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что основатель частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин и глава чечни рамзан кадыров остаются самостоятельными фигурами из-за зависимости российского диктатора владимира путина от их сил в войне против Украины. 

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