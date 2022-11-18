"Кадыровцы" берут под контроль оккупированную часть Донбасса - Сопротивление

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Как сообщает Центр национального сопротивления, "кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". "Этому способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности", - указали в ЦНС.

Детали

Как сообщается, в Луганск был назначен "лояльный к кадырову прокурор глеб михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров". "Его задачей будет, помимо репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на “военно-патриотическое воспитание” 200 трудных подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе «Подростки россии». По словам кадырова, с ними будет проводиться “профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания”, - отметили в ЦНС.

В Донецке, по данным Сопротивления, при этом "почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед кадыровым". "В частности на неделе в Донецк приезжали так называемый министр информации Чечни ахмет дудаев, депутат парламента Чечни джамалай закроев и советник кадырова умар даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица элина муртазова", - говорится в сообщении.

"Грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей рф", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что основатель частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин и глава чечни рамзан кадыров остаются самостоятельными фигурами из-за зависимости российского диктатора владимира путина от их сил в войне против Украины.