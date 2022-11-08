кадиров та пригожин: аналітики ISW розкрили, від кого дедалі більше стає залежним путін

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Аналітики повідомляють, що російська провоєнна фракція силовиків, до яких ISW включає євгена пригожина та рамзана кадирова, посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у росії та на окупованій території в Україні, а не виключно для перемоги у війні.

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ISW повідомляє, що залежність путіна від військових формувань пригожина та кадирова дозволяє їм залишатися «незалежними фігурами» за мірками рф. Так, російські журналісти часто запитують пригожина про його амбіції щодо кремля, які, попри його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію.

Зазначається, що такі дискусії розходяться з позиціонуванням путіна як єдиного можливого лідера росії. пригожин також, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників кремля, а Центр українського опору навіть повідомляв, що він неофіційно зустрічався з головою адміністрації путіна антоном вайно.

«пригожин і вайно нібито обговорювали негативний вплив путіна на російську військову кампанію та неприязнь до російського вищого військового командування», - інформує ISW.

Водночас пригожин продовжує видавати себе за сильного російського лідера у зовнішніх справах, пропагуючи власну участь у втручанні у вибори.

Окрім того, повідомляється, що лідер чечні рамзан кадиров також намагається отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну.

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В Інституті вивчення війни також звернули увагу на рідкісний випадок, коли міноборони росії відреагувало на хвилю обурення серед російських «воєнкорів» та військових блогерів, спровоковану інформацією про значні втрати та погане командування в 155-й морській піхотній бригаді тихоокеанського флоту рф.

Раніше повідомлялося, що російське військове керівництво «кинуло» бригаду в «незрозумілий наступ» під Павлівкою Донецької області, де вона зазнала втрат понад 300 убитими, пораненими та зниклими безвісти та втратила половину техніки, все протягом чотирьох днів.

У відповідь міноборони рф спростувало ці заяви, повідомивши, що менше 1% бригади було вбито та менше 7% поранено протягом останніх 10 днів, а українські сили натомість зазнали нібито великих втрат.

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Зазначається, що ця рідкісна публічна відповідь міноборони рф свідчить про те, що ситуація в Павлівці досить жахлива, аби це вимагало відповіді, та вказує, що деякі військові блогери мають значні важелі впливу на формування кроків міноборони в інформаційному просторі.

Також повідомляється, що дискурс щодо масових провалів російського військового істеблішменту вийшов за межі інформаційного простору «воєнкорів» й все більше забарвлює соціальну динаміку.