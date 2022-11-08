кадиров та пригожин: аналітики ISW розкрили, від кого дедалі більше стає залежним путін

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 1899 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 6717 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 47365 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 156351 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134754 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166423 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 192056 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224396 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225672 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455601 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 118272 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120976 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 111328 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121621 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50610 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 156351 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455601 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408451 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617442 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 741159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22645 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 39129 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 102048 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137133 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220583 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

кадиров та пригожин: аналітики ISW розкрили, від кого дедалі більше стає залежним путін

кадиров та пригожин: аналітики ISW розкрили, від кого дедалі більше стає залежним путін

Київ • УНН

 • 257423 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Засновник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин та глава чечні рамзан кадиров залишаються самостійними фігурами через залежність російського диктатора володимира путіна від їх сил у війні проти України. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті від 7 листопада, передає УНН.

Деталі

Аналітики повідомляють, що російська провоєнна фракція силовиків, до яких ISW включає євгена пригожина та рамзана кадирова, посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у росії та на окупованій території в Україні, а не виключно для перемоги у війні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка повідомляла, що пригожин намагається підвищити свій авторитет у системі нацбезпеки рф

ISW повідомляє, що залежність путіна від військових формувань пригожина та кадирова дозволяє їм залишатися «незалежними фігурами» за мірками рф. Так, російські журналісти часто запитують пригожина про його амбіції щодо кремля, які, попри його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію.

Зазначається, що такі дискусії розходяться з позиціонуванням путіна як єдиного можливого лідера росії. пригожин також, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників кремля, а Центр українського опору навіть повідомляв, що він неофіційно зустрічався з головою адміністрації путіна антоном вайно.

«пригожин і вайно нібито обговорювали негативний вплив путіна на російську військову кампанію та неприязнь до російського вищого військового командування», - інформує ISW.

Водночас пригожин продовжує видавати себе за сильного російського лідера у зовнішніх справах, пропагуючи власну участь у втручанні у вибори.

Окрім того, повідомляється, що лідер чечні рамзан кадиров також намагається отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: кремль відповів на критику кадирова провалів рф на війні в Україні: радить відкинути емоції

В Інституті вивчення війни також звернули увагу на рідкісний випадок, коли міноборони росії відреагувало на хвилю обурення серед російських «воєнкорів» та військових блогерів, спровоковану інформацією про значні втрати та погане командування в 155-й морській піхотній бригаді тихоокеанського флоту рф.

Раніше повідомлялося, що російське військове керівництво «кинуло» бригаду в «незрозумілий наступ» під Павлівкою Донецької області, де вона зазнала втрат понад 300 убитими, пораненими та зниклими безвісти та втратила половину техніки, все протягом чотирьох днів.

У відповідь міноборони рф спростувало ці заяви, повідомивши, що менше 1% бригади було вбито та менше 7% поранено протягом останніх 10 днів, а українські сили натомість зазнали нібито великих втрат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф мобілізовані влаштували бунт на полігоні

Зазначається, що ця рідкісна публічна відповідь міноборони рф свідчить про те, що ситуація в Павлівці досить жахлива, аби це вимагало відповіді, та вказує, що деякі військові блогери мають значні важелі впливу на формування кроків міноборони в інформаційному просторі.

Також повідомляється, що дискурс щодо масових провалів російського військового істеблішменту вийшов за межі інформаційного простору «воєнкорів» й все більше забарвлює соціальну динаміку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,884.69