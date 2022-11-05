Через нестачу їжі, води та обмундирування: у рф мобілізовані влаштували бунт на полігоні

Цитата

"У Казані десятки мобілізованих вийшли на протест через погані умови на навчально-тренувальному полігоні. Вони скаржаться, що отримали іржаві автомати 70-х років, їм не дають достатньо води, їжі та дров для опалення казарм. Також військові кажуть, що їм не забезпечили прання речей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на одному з опублікованих роликів чути, що начальство погрожує протестуючим ОМОНом та Росгвардією, після чого солдати починають його ображати, а один з них відповідає: "Росгвардія контролює, туди їх, на *** всіх!".

"Сердита Чувашія" пише, що серед протестувальників були і призовники з республіки.

Повідомляється, що цього тижня понад 100 мобілізованих із Чувашії влаштували бунт у навчальному центрі в Ульяновську.

"Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв володимир путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки?" — заявили військові.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що понад 15 відмобілізованих солдатів і сержантів 57 мотострілецької дивізії в Казані втекли з військової частини.