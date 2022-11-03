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Более 15 отмобилизованных солдат и сержантов 57 мотострелковой дивизии в Казани сбежали из воинской части – Генштаб

Киев • УНН

 • 230875 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаженности в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.

Цитата

"Ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. Так, в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе согласования в Казани, самовольно покинуло часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники и не прошедшей соответствующего обслуживания.

Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство российской федерации продолжает набор так называемых “добровольцев” для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений. Этими “добровольцами” могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с министерством обороны российской федерации с такими лицами не предусматривается.

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