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Понад 15 відмобілізованих солдат і сержантів 57 мотострілецької дивізії в Казані втекли з військової частини - Генштаб

Понад 15 відмобілізованих солдат і сержантів 57 мотострілецької дивізії в Казані втекли з військової частини - Генштаб

Київ • УНН

 • 230877 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства. Про це йдеться в вечірньому зведенні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Крім того, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво російської федерації продовжує набір так званих “добровольців” для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається.

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