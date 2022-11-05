Из-за недостатка еды, воды и обмундирования: в рф мобилизованные устроили бунт на полигоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В российской Казани мобилизованные устроили бунт из-за недостатка еды, воды и обмундирования на учебно-тренировочном полигоне. Об этом сообщает телеканал Дождь, передает УНН.
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"В Казани десятки мобилизованных вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Они жалуются, что получили ржавые автоматы 70-х годов, им не дают достаточно воды, еды и дров для отопления казарм. Также военные говорят, что им не обеспечили стирку вещей", - говориться в сообщении.
Отмечается, что на одном из опубликованных роликов слышно, что начальство угрожает протестующим ОМОНом и Росгвардией, после чего солдаты начинают его оскорблять, а один из них отвечает: "Росгвардия контролит, туда их, на*** всех!".
"Сердитая Чувашия" пишет, что среди протестующих были и призывники из республики.
Сообщается что на этой неделе более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске.
"Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!" — заявили военные.
Дополнение
Генштаб сообщал, что более 15 отмобилизованных солдат и сержантов 57 мотострелковой дивизии в Казани сбежали из воинской части.