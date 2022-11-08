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кадыров и пригожин: аналитики ISW раскрыли, от кого все больше становится зависимым путин

кадыров и пригожин: аналитики ISW раскрыли, от кого все больше становится зависимым путин

Киев • УНН

 • 257422 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Основатель частной военной компании "вагнер" евгений пригожин и глава чечни рамзан кадыров остаются самостоятельными фигурами из-за зависимости российского диктатора владимира путина от их сил в войне против Украины. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в очередном отчете от 7 ноября, передает УНН.

Детали

Аналитики сообщают, что российская провоенная фракция силовиков, к которым ISW относит евгения пригожина и рамзана кадырова, усиливает свое влияние частично для продвижения личных интересов в россии и на оккупированной территории в Украине, а не исключительно для победы в войне.

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ISW сообщает, что зависимость путина от военных формирований пригожина и кадырова позволяет им оставаться «независимыми фигурами» по меркам рф. Так, российские журналисты часто спрашивают пригожина о его амбициях относительно кремля, которые, несмотря на его неоднократные возражения, показывают, что он создал в обществе представление о том, что он может занять позицию во власти.

Отмечается, что такие дискуссии расходятся с позиционированием путина как единственного возможного лидера россии. пригожин также, вероятно, сохраняет доступ к ключевым чиновникам кремля, а Центр украинского сопротивления даже сообщал, что он неофициально встречался с главой администрации путина антоном вайно.

«пригожин и вайно якобы обсуждали негативное влияние путина на российскую военную кампанию и неприязнь к российскому высшему военному командованию», - информирует ISW.

В то же время пригожин продолжает выдавать себя за сильного российского лидера по внешним делам, пропагандируя собственное участие во вмешательстве в выборы.

Кроме того, сообщается, что лидер чечни рамзан кадыров также пытается получить бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

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В Институте изучения войны также обратили внимание на редкий случай, когда минобороны россии отреагировало на волну возмущения среди российских «военкоров» и военных блогеров, спровоцированную информацией о значительных потерях и плохом командовании в 155-й морской пехотной бригаде тихоокеанского флота рф.

Ранее сообщалось, что российское военное руководство «бросило» бригаду в «непонятное наступление» под Павловкой Донецкой области, где она понесла потери более 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряла половину техники, все в течение четырех дней.

В ответ минобороны рф опровергло эти заявления, сообщив, что менее 1% бригады были убиты и менее 7% ранены в течение последних 10 дней, а украинские силы понесли якобы большие потери.

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Отмечается, что этот редкий публичный ответ минобороны россии свидетельствует о том, что ситуация в Павловке достаточно ужасная, чтобы это требовало ответа, и указывает, что некоторые военные блогеры имеют значительные рычаги влияния на формирование шагов минобороны в информационном пространстве.

Также сообщается, что дискурс по массовым провалам российского военного истеблишмента вышел за пределы информационного пространства «военкоров» и все больше окрашивает социальную динамику.

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