Кабмін зробив наглядові ради в 41 найбільшій державній компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів зробив обов’язковими наглядові ради в 41 найбільшій державній компанії. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами першого віце-прем’єра Степана Кубіва, передбачається, що до складу наглядової ради входитимуть від 5 до 11 осіб. При цьому "більшість членів будуть незалежними".
При цьому незалежний член Наглядової ради не може бути держслужбовцем, міноритарним акціонером, представником аудитора.
Як уточнила перший заступник міністра економічного розвитку Юлія Ковалів, одна і та сама особа не може брати участь більше ніж у п'яти наглядових радах.