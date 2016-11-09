Кабмин создал наблюдательные советы в 41 крупнейшей государственной компании

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, предполагается, что в состав наблюдательного совета войдут от 5 до 11 человек. При этом "большинство членов будут независимыми".

При этом независимый член Наблюдательного совета не может быть госслужащим, миноритарным акционером, представителем аудитора.

Как уточнила первый заместитель министра экономического развития Юлия Кузнецова, один и тот же человек не может участвовать более чем в пяти наблюдательных советах.