Кабмин создал наблюдательные советы в 41 крупнейшей государственной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров сделал обязательными наблюдательные советы в 41 крупнейшей государственной компании. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам первого вице-премьера Степана Кубива, предполагается, что в состав наблюдательного совета войдут от 5 до 11 человек. При этом "большинство членов будут независимыми".
При этом независимый член Наблюдательного совета не может быть госслужащим, миноритарным акционером, представителем аудитора.
Как уточнила первый заместитель министра экономического развития Юлия Кузнецова, один и тот же человек не может участвовать более чем в пяти наблюдательных советах.