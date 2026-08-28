Кабмін затвердив стратегію боротьби з лудоманією до 2035 року
Київ • УНН
Стратегія об’єднає близько 40 держорганів і передбачає профілактику, раннє виявлення та допомогу людям з ігровою залежністю.
Кабінет міністрів України ухвалив комплексний державний план протидії лудоманії, розрахований до 2035 року. Йдеться про Стратегію боротьби з ігровою залежністю, повідомляє Державне агентство України PlayCity, передає УНН.
Деталі
Згідно з розпорядженням Кабміну № 855-р від 26 серпня 2026 року, "високий рівень психоемоційної напруги, спричинений тривалою збройною агресією російської федерації проти України, істотно посилює схильність до азартних ігор як деструктивної форми подолання стресу, що підвищує ризик виникнення ігрової залежності (лудоманії)". Зокрема, це відбувається серед таких потенційно вразливих груп населення, як військовослужбовці, ветерани війни та особи у складних життєвих обставинах.
Особливу групу ризику становить молодь, зокрема молодь, яка не навчається і не працює, поза системою формальної освіти, перебуває у складних життєвих обставинах внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Дана стратегія об’єднує роботу близько 40 державних органів, а також охоплює весь комплекс заходів - від профілактики й раннього виявлення ризиків ігрової залежності до допомоги людям, які вже зіткнулися з нею.
Нагадаємо
Кабінет міністрів звільнив Геннадія Новікова з посади голови агентства PlayCity, яке регулює в Україні азартні ігри. Замість Новікова керувати агентством буде його заступник - Олексій Томашук.